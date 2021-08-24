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Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:03
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
Федеральное агентство новостей  / 

Алеппо, 24 августа. Протурецкие боевики продолжают совершать преступления против жителей сирийского города Африн, захваченного военнослужащими ВС Турции и лояльными вооруженными группировками в ходе операции «Оливковая ветвь».

Источники сообщили агентству SANA, что боевики из «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Султан Мурад» взяли в осаду деревни Шаката и Картаклак в окрестностях города Африн (провинция Алеппо). За последние дни они совершили рейды на дома граждан, захватили в заложники более 30 мирных жителей и увезли их в неизвестном направлении.

Отмечается, что похищенные сирийцы подвергались жестокому обращению, пыткам и оскорблениям из-за того, что ранее потребовали вернуть их имущество, захваченное протурецкими боевиками.

Операция «Оливковая ветвь»

В результате военной операции «Щит Евфрата», которая проводилась в 2016–2017 годах, Анкара взял под контроль зону к северу от Алеппо в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джараблюс и Эль-Баб. В 2018 году турецкая армия захватила Африн по итогам операции «Оливковая ветвь», официальной целью которой была борьба против курдских отрядов из «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых со стороны США.

С тех пор в регионе увеличилось число преступлений лояльных Анкаре бандформирований. Боевики регулярно проводят рейды для оказания давления на местных жителей с целью их перемещения, захвата их собственности и сельскохозяйственных полей.

По данным правозащитников, Турция и ее боевики принудительно выселили более 300 тысяч жителей Африна, при этом перевезли в район около 400 тысяч сторонников протурецких фракций со всей Сирии. В результате демографическая картина города была изменена: ранее курдское население составляло 97%, а сейчас — 40% от общего числа.

С 2018 года более 7 754 гражданских лиц были похищены, судьба более половины из них до сих пор неизвестна. Кроме того, не менее 646 мирных жителей были убиты боевиками, из них 82 человека скончались в результате пыток.

Также за все это время турецкими военными были уничтожены культовые места курдов и кладбища езидов, вырублены более 320 тысяч оливковых деревьев, разграблены исторические памятники.

Приведенная статистика касается только Африна и его окрестностей. В других районах на севере Сирии, находящихся под контролем Анкары, также массово фиксируются преступления вооруженных группировок.

В то же время не только Турция и лояльные ей бандформирования занимаются военными преступлениями на сирийской территории. Накануне американские солдаты захватили в плен несколько жителей провинции Дейр эз-Зор и вывезли их в неизвестном направлении.

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сирия африн султан мурад
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