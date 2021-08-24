Три муниципалитета Нижегородской области и Мордовии присоединятся к Сарову

Москва, 24 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов к закрытому городу Сарову, где расположен Российский федеральный ядерный центр.

К Сарову будут присоединены два муниципалитета Нижегородской области и часть муниципалитета республики Мордовия.

«В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования — города Сарова Нижегородской области», — отмечено в указе главы государства.

Ранее сообщалось, что жители Сарова собрали провизию для поддержки пожарных. Каждый раз неравнодушные добровольцы навещают разные пожарные части.