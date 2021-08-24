Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 20:14
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
20:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками
20:00
Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
20:00
Общество
Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге
19:57
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
19:53
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
19:53
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
19:48
Происшествия
СК возбудил дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала
19:47
Общество
Барабанщик легендарной The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни
Все новости

Лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:21
Политика
Лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана»
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Лондон, 24 августа. Члены «Большой семерки» провели саммит по ситуации в Афганистане. В ходе заседания они приняли решение по взаимодействию с талибами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что лидеры государств G7 согласовали программу взаимодействия с движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее представители стран G7 обозначили главную задачу в Афганистане. В настоящий момент приоритетным является вопрос эвакуации граждан из исламской республики, уточнили в сообщении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана»
G7 джонсон талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru