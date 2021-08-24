Лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана»

Лондон, 24 августа. Члены «Большой семерки» провели саммит по ситуации в Афганистане. В ходе заседания они приняли решение по взаимодействию с талибами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что лидеры государств G7 согласовали программу взаимодействия с движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее представители стран G7 обозначили главную задачу в Афганистане. В настоящий момент приоритетным является вопрос эвакуации граждан из исламской республики, уточнили в сообщении.

1 Организация запрещена на территории РФ.