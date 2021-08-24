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Михаил Шац поддержал уволившегося с «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:12
Спорт
Михаил Шац поддержал уволившегося с «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна
wikipedia.org  /  Dmitry Nosachev / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. Известный петербургский юморист Михаил Шац восхищен человеческими качествами журналиста Нобеля Арустамяна, который принял решение уйти с «Матч ТВ».

Известный спортивный журналист 24 августа объявил о прекращении сотрудничества с главным федеральным спортивным телеканалом России. Причиной принятия такого решения стало интервью со скандальным полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, пишет RT. Арустамян сообщил, что никогда не позволит себе копаться в «грязном белье» спортсменов. Знаменитый петербургский юморист Михаил Шац поддержал товарища по проекту «Коммент.шоу».

«Не могу не поддерживать Нобеля, это его личное решение, сделанное не по принуждению, не по чьему-то приказу. Уважаю Нобеля как человека, как журналиста. Исключительно могу только пожелать ему удачи в новом путешествии, в которое он отправился», — приводит слова сатирика «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала уход с телеканала Нобеля Арустамяна. Телеведущая призналась, что в последнее время журналист больше работал на свой личный проект, чем на компанию.

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