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Путин отметил необходимость дополнительной поддержки малого бизнеса на селе
Экономика
Путин отметил необходимость дополнительной поддержки малого бизнеса на селе
pixabay.com

Москва, 24 августа. Российские власти должны уделять больше внимания поддержке фермеров и развитию ярмарок, что поможет снизить цены на продукты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что разделяет настрой партии «Единая Россия», которая обратила внимание на необходимость дополнительной поддержки малого бизнеса на селе. Глава государства также поддержал предложение продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, причем не только для представителей сельскохозяйственной отрасли, но и для других сфер экономики РФ.

Помимо этого, Путин отметил уверенное развитие агропромышленного комплекса страны. В то же время он обратил внимание на важность развития инфраструктуры сельских территорий. По его словам, люди, которые «кормят страну» вправе рассчитывать на высокий уровень жизни.

«Нам нужно сделать все необходимое для комплексного развития сельских территорий, создания здесь современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, реализовать программы газификации», — подчеркнул Путин, выступая на съезде «Единой России».

Глава Ассоциации фермерских хозяйств Петербурга и Ленобласти Михаил Шконда ранее рассказал, как политика государства в области импортозамещения влияет на сельское хозяйство в России. Представитель отрасли также озвучил три главные проблемы, с которыми сталкиваются российские фермеры.

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