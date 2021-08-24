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Губернатор Тюменской области Александр Моор снялся в тизере новых «Елок»
Общество
Губернатор Тюменской области Александр Моор снялся в тизере новых «Елок»
instagram.com  /  @aleksandr__moor

Тюмень, 24 августа. Новую часть популярного фильма «Елки» будут снимать в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор. Глава Тюменской области появился в тизере ленты.

Моор анонсировал съемки очередной части новогодней франшизы на своей странице в Instagram и в других соцсетях. Губернатор опубликовал тизер, в котором он разговаривает по видеосвязи с актером и продюсером Антоном Богдановым.

«Популярный фильм «Елки» вернется на большие экраны. Тюмень станет частью новогодней сказки», — подписал видео глава Тюменской области.

В тизере Богданов хвалит достопримечательности Тюмени и гостеприимство местных жителей, а затем сообщает о намерении снимать продолжение «Елок» в городе. Моор поддерживает эту идею, но тут актер говорит, что для съемок нужен снег, которого в Тюмени нет, поскольку сейчас лето. При этом уже необходимо начинать работу, отмечает артист.

«Я, конечно, не Дед Мороз, но что-нибудь придумаю. Приезжай, поможем», — говорит губернатор, после чего начинает набирать номер коммунальных служб.

Антон Богданов известен многим зрителям по сериалу «Реальные пацаны». Он планирует снимать новые «Елки» не только в Тюмени, но и в других городах России, например, в Перми, Уфе и Саранске.

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тюмень елки моор
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