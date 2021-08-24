Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге

Идея создать оригинальный музыкальный инструмент пришла к петербуржцу неожиданно после занятий на ударных. При этом у «бутылофона» немало общего с ксилофоном или фортепиано.

«Здесь 28 бутылок. Воды — литров пять-шесть, не меньше. Играю так же, как на ксилофоне — двумя палочками. Нижний ряд — «белые клавиши пианино», как у фортепиано настройка, так же, как и у ксилофона. Верхний ряд — «черные клавиши», — рассказывает создатель «бутылофона» Федор Григорьев.

Цилиндрическая форма и толщина стекла бутылки влияет на звук. Чем тоньше стекло, тем громче звук. По словам музыканта, «клавиши» инструмента нередко приходится менять.

«Бутылки периодически бились и замещались новыми, и диапазон немножко расширялся. Вот нижние бутылки от сока — они редкие, редко такие бутылки в продаже можно найти. И верхние бутылки, маленькие, тоже. В процессе находятся новые бутылки с лучшим звуком, я тогда ими замещаю те, что плохо звучат» — поясняет музыкант.

На «бутылофоне» Федор играет уже почти десять лет. С оригинальным инструментом петербуржец путешествует по всему миру. Музыкант посещал фестивали в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, а также ездил играть в Финляндию, Францию и Норвегию.