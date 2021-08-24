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Россиянам объяснили, можно ли отличить ядовитые грибы в купленных на улице соленьях

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:18
Общество
Россиянам объяснили, можно ли отличить ядовитые грибы в купленных на улице соленьях
TACC  /  Кухмарь Кирилл

Санкт-Петербург, 24 августа. Присутствуют ли ядовитые грибы в соленье следует определять до начала их приготовления, рассказала общественница Екатерина Аксенова.

Выявить такие грибы можно только после сбора. В готовом блюде сделать это крайне сложно, рассказала активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова.

«Когда гриб готов, то непонятно что это. Потому между собой похожих грибов очень много, а когда их уже помыл, отварил, почистил, то грибы выглядят «на одно лицо», лучше не рисковать», — объяснила общественница в эфире Медиагруппы «Патриот».

Аксенова также дала несколько советов россиянам, которые любят «тихую охоту». Сейчас в лесах Санкт-Петербурга наблюдается много белых и боровых грибов. Также можно найти красные грибы, рассказала активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья».

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грибы соленья медиагруппа патриот
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