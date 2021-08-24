«Большая семерка» считает полную эвакуацию из Кабула приоритетной задачей

Брюссель, 24 августа. Эвакуация граждан стран — участниц «Большой семерки» (G7) из Афганистана является приоритетом для коалиции, сообщили в Евросовете.

«Большая семерка» считает, что аэропорт Кабула должен быть открыт до тех пор, пока не завершится эвакуация. В Евросовете призвали движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечить доступ к воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что талибы установили крайний срок эвакуации из Кабула. Желающие смогут покинуть Афганистан только до 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.