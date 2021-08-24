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«Большая семерка» считает полную эвакуацию из Кабула приоритетной задачей

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:10
Политика
«Большая семерка» считает полную эвакуацию из Кабула приоритетной задачей
pxhere.com

Брюссель, 24 августа. Эвакуация граждан стран — участниц «Большой семерки» (G7) из Афганистана является приоритетом для коалиции, сообщили в Евросовете.

«Большая семерка» считает, что аэропорт Кабула должен быть открыт до тех пор, пока не завершится эвакуация. В Евросовете призвали движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечить доступ к воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что талибы установили крайний срок эвакуации из Кабула. Желающие смогут покинуть Афганистан только до 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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G7 афганистан большая семерка
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