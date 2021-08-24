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Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:09
Общество
Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 августа. Почетный знак «За успехи в труде» появился в России. Указ о его учреждении подписал глава государства Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе представлено положение о почетном знаке «За успехи в труде», его подробное описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Владимир Путин в этот вторник выступил в рамках второго этапа съезда партии «Единая Россия». Глава государства сделал ряд заявлений, в которых затронул вопросы финансовой поддержки пенсионеров, ситуацию на фоне пандемии коронавируса и другие темы.

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