Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

Москва, 24 августа. Почетный знак «За успехи в труде» появился в России. Указ о его учреждении подписал глава государства Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе представлено положение о почетном знаке «За успехи в труде», его подробное описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Владимир Путин в этот вторник выступил в рамках второго этапа съезда партии «Единая Россия». Глава государства сделал ряд заявлений, в которых затронул вопросы финансовой поддержки пенсионеров, ситуацию на фоне пандемии коронавируса и другие темы.