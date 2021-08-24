Гарвардские ученые установили время появления первых четвероногих животных в воде

Кембридж, 24 августа. Американские биологи использовали метод статистического моделирования для определения времени появления первых четвероногих животных в воде.

Авторы работы анализировали небольшие группы ископаемых животных, чтобы выявить у них общие черты строения и другие схожие особенности. По мнению ученых, первые четвероногие звери в воде появились порядка 390 млн лет назад.

Эволюция таких животных происходила очень медленно, поскольку им удалось хорошо приспособиться к жизни в воде. Анатомическое развитие этих существ стремительно ускорилось с их выходом на сушу, передает Planet Today.

Ученые Калвертского морского музея из Северной Каролины обнаружили свидетельства схватки древнего кашалота и мегалодона. Найденный еще в 1970-1980 годах зуб стал главным доказательством этого события.