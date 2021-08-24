«Зона репортера». Сладков о работе в горячих точках, Афганистане и войне в Донбассе

Ведущий авторской программы «Зона» Игорь Кимаковский решил пригласить на серьезный разговор специального корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. Новостей за минувшие пару недель накопилось много, и собеседникам было что обсудить.

Эксперты высказались о захвате талибами Афганистана, продолжающемся конфликте в Донбассе и выходе на большие экраны фильма «Солнцепек» — и это далеко не все темы разговора.

Александр Сладков откровенно рассказал, каково это — быть военным репортером и своими глазами видеть страдания невинных людей, оказаться на передовой и не давать волю эмоциям, работать в горячих точках и объективно показывать происходящее телезрителям. Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Зона».