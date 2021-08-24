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В Колумбии внутренняя миграция увеличилась почти на 200%

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:07
Весь мир
В Колумбии внутренняя миграция увеличилась почти на 200%
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Богота, 24 августа. В первом семестре 2021 года количество перемещенных лиц в Колумбии увеличилось на 191% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Служба ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

В первые шесть месяцев более 44 тыс. человек, или около 111 тыс. семей стали жертвами насильственных переселений. Из них 34 тыс. все еще не вернулись в родные места. Служба ООН также отмечает, что в основном было затронуто население в тихоокеанском и северо-восточном регионах страны. В районах Нариньо, Валье-дель-Каука, Каука, Антиокия, Кордоба и Чоко сконцентрировано 86% перемещенных лиц.

По меньшей мере 62% массовых переселений были связаны с угрозами, в основном со стороны негосударственных вооруженных формирований. OCHA также информирует, что хотя бы 11% вынужденных перемещений вызваны загрязненностью наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

С 15 августа до настоящего момента, по крайней мере, 935 человек (380 семей) из общины лиц африканского происхождения Дипурду в Чоко вынужденно переселились в новые районы под давлением вооруженных группировок.

Кроме того, правозащитные организации сообщают о принудительном ограничении свободы и насильственных убийствах из-за столкновений между Национальной армией освобождения (ELN) и криминальной бандой «Клан дель Гольфо» за контроль над территориями. Эти группировки борются за доход от наркоторговли, незаконного культивирования запрещенных растений и нелегальной добычи полезных ископаемых. 12 августа вооруженные лица от наркокартеля «Клан дель Гольфо» разукрасили дома в муниципалитете Медио-Сан-Хуан эмблемами своей группировки, а также задержали и допрашивали гражданских лиц.

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