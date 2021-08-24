В Колумбии внутренняя миграция увеличилась почти на 200%

Богота, 24 августа. В первом семестре 2021 года количество перемещенных лиц в Колумбии увеличилось на 191% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Служба ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en #Colombia ???????? develó que en el primer semestre de 2021 la cifra de desplazados en ese país creció ????en un 191 por ciento respecto a igual periodo de 2020.https://t.co/oD0l5BUiZt — teleSUR TV (@teleSURtv) August 24, 2021

В первые шесть месяцев более 44 тыс. человек, или около 111 тыс. семей стали жертвами насильственных переселений. Из них 34 тыс. все еще не вернулись в родные места. Служба ООН также отмечает, что в основном было затронуто население в тихоокеанском и северо-восточном регионах страны. В районах Нариньо, Валье-дель-Каука, Каука, Антиокия, Кордоба и Чоко сконцентрировано 86% перемещенных лиц.

По меньшей мере 62% массовых переселений были связаны с угрозами, в основном со стороны негосударственных вооруженных формирований. OCHA также информирует, что хотя бы 11% вынужденных перемещений вызваны загрязненностью наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

#22Ago #Colombia

Más de 1.200 desplazados por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Colombia https://t.co/1GR9s7Q6RM - @EPinternacional — Reporte Ya (@ReporteYa) August 22, 2021

С 15 августа до настоящего момента, по крайней мере, 935 человек (380 семей) из общины лиц африканского происхождения Дипурду в Чоко вынужденно переселились в новые районы под давлением вооруженных группировок.

Кроме того, правозащитные организации сообщают о принудительном ограничении свободы и насильственных убийствах из-за столкновений между Национальной армией освобождения (ELN) и криминальной бандой «Клан дель Гольфо» за контроль над территориями. Эти группировки борются за доход от наркоторговли, незаконного культивирования запрещенных растений и нелегальной добычи полезных ископаемых. 12 августа вооруженные лица от наркокартеля «Клан дель Гольфо» разукрасили дома в муниципалитете Медио-Сан-Хуан эмблемами своей группировки, а также задержали и допрашивали гражданских лиц.