Николай Азаров: Участие натовцев в параде ко Дню независимости Украины — просто позор

Украинский политический и государственный деятель Николай Азаров заявил ФАН, что проход военных из стран НАТО на параде в Киеве иначе как позорным не назовешь.
Бывший премьер-министр соседней страны в эксклюзивном интервью рассказал о своих ощущениях от мероприятия, которое прошло в Киеве во вторник, 24 августа, в честь 30-летия независимости Украины. Оно его, мягко говоря, не впечатлило.
«Парады обычно проводят, когда есть что праздновать, — отметил Азаров. — Украинские власти, видимо, считают, что им есть что праздновать. Известно еще с древних времен — люди хотят хлеба и зрелищ. Если нет хлеба, давай зрелище! И они его представили. Другое дело, что в своей речи президент Украины Владимир Зеленский, сознательно или несознательно, кто ему там написал этот текст, исказил и историю Украины, и современную ситуацию».
По мнению собеседника ФАН, фильм, который был там показан, оказался тенденциозным, да и, вообще говоря, лживым.
«Вся советская история Украины вписалась в историю 1932-33 годов Голодомора, и было сказано о каких-то миллионах погибших, которых, конечно же, не было, — сказал Азаров. — Война для Украины якобы началась 1 сентября 1939 года (а не 22 июня 1941-го. — Прим. ФАН). То есть в речи Зеленского присутствовали все такие бандеровские штампы».
Что же касается самого парада, то он прошел по советским образцам, подчеркнул собеседник ФАН, которому в свое время самому не раз приходилось участвовать в организации подобных мероприятий.
«Я хочу сказать, что сценарий прохождения и коробок, и техники был отработан еще в советские времена, — свидетельствует экс-премьер. — Но то, что там шли натовцы… Я извиняюсь, где нашли-то таких, из какого паба их вытащили?! Небрежно были одеты, небрежно шли… Меня все это совсем не впечатлило».
Если говорить о технике, то было совершенно ясно, что Зеленскому хотелось что-то такое продемонстрировать, но кроме советских самолетов МиГ и Су, вертолетов Ми различных модификаций, которые проектировались и вводились в строй еще 40-50 лет назад, никто ничего и не увидел, пояснил Азаров.
«Приходится констатировать, что, с точки зрения оценки огневой мощи и технико-тактических возможностей, это, конечно, уровень вчерашнего дня, — отметил он. — Никакой критики не выдерживает и сухопутная техника. Турецкие эти беспилотники (Bayraktar. — Прим. ФАН) тоже являются легкой целью для поражения... Словом, ничего такого, что действительно можно было бы показать».
Любопытно то, что украинские власти, образно выражаясь, покрывают мраком весь советский период, но при этом хвастаются пролетавшим в небе Ан-70 еще как раз советской разработки, сказал бывший премьер-министр Украины.
«Мрия» (Ан-225) — такая же советская разработка, — добавил он. — Надо понимать, что все эти разработки — совместные! Ничего бы этого не сделали без институтов и предприятий из Ульяновска, Воронежа... Сегодняшний парад — как раз яркое противопоставление тому тезису, который озвучил Зеленский: «Россия — агрессор». Но ведь все, что ты показываешь, — результат совместных разработок России и Украины!»
После этого Азаров вновь раскритиковал военных из стран НАТО, принимавшим участие в праздничном для Украины мероприятии.
«Нечего им делать, этим натовцам, на Крещатике, по которому в свое время маршировали войска Красной Армии, — заявил собеседник ФАН. — То, как они прошли, — просто позор! Не надо было так делать. Разве не видели этого те, кто организовывал парад? К большому сожалению, страна деградирует не только в плане экономики, но и в плане организации таких вот вещей. Зеленский этого не понимает. Несчастный человек, стоял на трибуне, чему-то там аплодировал. Даже не знаю — чему…»
Ранее во вторник в Киеве прошел, как утверждают украинские организаторы, масштабный парад к 30-й годовщине независимости Украины. В нем приняло участие более пяти тысяч военных, сотня летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники, среди которых танки, БТР, БМП, самолеты и беспилотники.
Наряду с военнослужащими ВСУ в параде выступили военнослужащие стран Организации Североатлантического договора. Мероприятие завершилось пролетом над украинской столицей самолетов МиГ-29 в связке с британскими истребителями.
Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил, что если Украина хочет вернуть себе Крым, то пусть присоединяется к России.