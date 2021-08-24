Николай Азаров: Участие натовцев в параде ко Дню независимости Украины — просто позор

Украинский политический и государственный деятель Николай Азаров заявил ФАН, что проход военных из стран НАТО на параде в Киеве иначе как позорным не назовешь.

Бывший премьер-министр соседней страны в эксклюзивном интервью рассказал о своих ощущениях от мероприятия, которое прошло в Киеве во вторник, 24 августа, в честь 30-летия независимости Украины. Оно его, мягко говоря, не впечатлило.

«Парады обычно проводят, когда есть что праздновать, — отметил Азаров. — Украинские власти, видимо, считают, что им есть что праздновать. Известно еще с древних времен — люди хотят хлеба и зрелищ. Если нет хлеба, давай зрелище! И они его представили. Другое дело, что в своей речи президент Украины Владимир Зеленский, сознательно или несознательно, кто ему там написал этот текст, исказил и историю Украины, и современную ситуацию».

По мнению собеседника ФАН, фильм, который был там показан, оказался тенденциозным, да и, вообще говоря, лживым.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Вся советская история Украины вписалась в историю 1932-33 годов Голодомора, и было сказано о каких-то миллионах погибших, которых, конечно же, не было, — сказал Азаров. — Война для Украины якобы началась 1 сентября 1939 года (а не 22 июня 1941-го. — Прим. ФАН). То есть в речи Зеленского присутствовали все такие бандеровские штампы».

Что же касается самого парада, то он прошел по советским образцам, подчеркнул собеседник ФАН, которому в свое время самому не раз приходилось участвовать в организации подобных мероприятий.

«Я хочу сказать, что сценарий прохождения и коробок, и техники был отработан еще в советские времена, — свидетельствует экс-премьер. — Но то, что там шли натовцы… Я извиняюсь, где нашли-то таких, из какого паба их вытащили?! Небрежно были одеты, небрежно шли… Меня все это совсем не впечатлило».

Если говорить о технике, то было совершенно ясно, что Зеленскому хотелось что-то такое продемонстрировать, но кроме советских самолетов МиГ и Су, вертолетов Ми различных модификаций, которые проектировались и вводились в строй еще 40-50 лет назад, никто ничего и не увидел, пояснил Азаров.

«Приходится констатировать, что, с точки зрения оценки огневой мощи и технико-тактических возможностей, это, конечно, уровень вчерашнего дня, — отметил он. — Никакой критики не выдерживает и сухопутная техника. Турецкие эти беспилотники (Bayraktar. — Прим. ФАН) тоже являются легкой целью для поражения... Словом, ничего такого, что действительно можно было бы показать».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Любопытно то, что украинские власти, образно выражаясь, покрывают мраком весь советский период, но при этом хвастаются пролетавшим в небе Ан-70 еще как раз советской разработки, сказал бывший премьер-министр Украины.

«Мрия» (Ан-225) — такая же советская разработка, — добавил он. — Надо понимать, что все эти разработки — совместные! Ничего бы этого не сделали без институтов и предприятий из Ульяновска, Воронежа... Сегодняшний парад — как раз яркое противопоставление тому тезису, который озвучил Зеленский: «Россия — агрессор». Но ведь все, что ты показываешь, — результат совместных разработок России и Украины!»

После этого Азаров вновь раскритиковал военных из стран НАТО, принимавшим участие в праздничном для Украины мероприятии.

«Нечего им делать, этим натовцам, на Крещатике, по которому в свое время маршировали войска Красной Армии, — заявил собеседник ФАН. — То, как они прошли, — просто позор! Не надо было так делать. Разве не видели этого те, кто организовывал парад? К большому сожалению, страна деградирует не только в плане экономики, но и в плане организации таких вот вещей. Зеленский этого не понимает. Несчастный человек, стоял на трибуне, чему-то там аплодировал. Даже не знаю — чему…»

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее во вторник в Киеве прошел, как утверждают украинские организаторы, масштабный парад к 30-й годовщине независимости Украины. В нем приняло участие более пяти тысяч военных, сотня летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники, среди которых танки, БТР, БМП, самолеты и беспилотники.

Наряду с военнослужащими ВСУ в параде выступили военнослужащие стран Организации Североатлантического договора. Мероприятие завершилось пролетом над украинской столицей самолетов МиГ-29 в связке с британскими истребителями.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил, что если Украина хочет вернуть себе Крым, то пусть присоединяется к России.