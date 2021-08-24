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Жители столицы ЦАР вышли на митинг против миротворцев ООН
Весь мир
Жители столицы ЦАР вышли на митинг против миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 24 августа. Около 300 человек собралось в районе PK0 (ПК0 — нулевой километр, центр города) чтобы провести акцию под лозунгом «Stop MINUSCA». Активисты выступили против преступлений членов многопрофильной миссии ООН, сообщает издание Ndjoni Sango.

Журналисты отмечают, что последние несколько дней стали настоящим кошмаром для жителей Бриа, где миротворцы, в обязанности которых выходит защита гражданских, убили 12-летнюю девочку.

После трагедии города Центральноафриканской Республики захватила волна протестов. Население страны выступило с требованием наказать виновных. Мирный марш в Банги преследует те же цели, уточнил координатор мероприятия Геород Нгаджама.

«Наша обязанность — продемонстрировать международному сообществу, что МИНУСКА творит с гражданским населением. Например, 10 августа в Бриа члены ООН задавили водителя мототакси, после чего люди вышли на улицы и попросили призвать к ответственности участника ДТП. Именно на этой демонстрации «миротворцы» открыли огонь по митингующим, что в итоге привело к гибели Каттумы Джумы», — заявил он.

Жители столицы ЦАР вышли на митинг против миротворцев ООН
wikipedia.org  / Public Domain

Общественный деятель добавил, что через несколько часов после трагедии, заместитель командира подразделения МИНУСКА, египетский полковник Хешам Мох Кемаль Эльдин распространил слухи о причастности к преступлению российских инструкторов. Кроме того, опасаясь народного гнева «голубые каски» вынуждали отца погибшей молчать о случившемся. За это ему предложили взятку в размере 1,5 миллиона франков за ложные показания.

«Он должен был сказать, что этот варварский поступок совершили русские. Это у них стратегия такая, опорочить тех, кто спасал нас от нападений боевиков из CPC (конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены — Прим. ФАН)», — заключил он.

Жители Банги вышли на демонстрацию с плакатами: «Слишком много преступлений! Мы требуем справедливости», «Мы не животные, чтобы МИНУСКА продолжала нас убивать», «Смерть нашей младшей сестры Калтумы Джумы не может остаться безнаказанной». Подробнее о причинах недовольства местных жителей присутствием «голубых касок» в ЦАР можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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