Нескошенные сорняки обойдутся ростовчанам штрафами в 800 тысяч рублей

Ростов-на-Дону, 24 августа. Более 800 тысяч рублей заплатят собственники и пользователи городских участков за нескошенную амброзию. Об этом сообщили в администрации города.

В пресс- с лужбе мэрии отметили, что в процессе городских рейдов, направленных на оценку санитарного состояния городских территорий, было составлено 176 административных протоколов. Муниципалитет ведет работы по покосу на подведомственных ему территориях, за другие части города отвечают ТСЖ, управляющие компании и предприятия.

Глава городской администрации заявил, что н аказывать рублем — не самоцель.

«В нашем случае штрафы — это вынужденная мера. Их задача подстегнуть к борьбе с сорняками тех собственников и пользователей земельных участков, которые не занимаются этой работой или выполняют ее некачественно. Необходимо сделать так, чтобы аллергенная амброзия не досаждала ростовчанам » , - подчеркнул глава города Алексей Логвиненко.

В городской администрации напомнили и величину штрафов за нескошенную амброзию. Сегодня их размер составляет до трех тысяч рублей для физических лиц и до ста тысяч для юридических.

Ранее ФАН сообщал, что донские аллергологи забили тревогу — в регионе содержание пыльцы амброзии в воздухе в 50 раз превысило допустимые нормы. По мнению экспертов, в одном кубометре воздуха сейчас находится от 500 до 700 частиц аллергена.