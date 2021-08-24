Политолог Марков: Байден открестился от афганских союзников и бросил на произвол судьбы

Санкт-Петербург, 24 августа. Американский лидер Джо Байден открестился от своих афганских союзников, бросив их на произвол судьбы, считает политолог Сергей Марков.

Власти США решили вывести свои войска из Афганистана, после чего власть в стране начала стремительно переходить в руки движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). В настоящий момент практически вся афганская территория подконтрольна талибам, кроме провинции Панджшер, являющейся оплотом сопротивления под руководством Ахмада Масуда, которому «Талибан» дал четыре часа на то, чтобы сдаться. Сложившуюся в Афганистане ситуацию обсудили эксперты в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот».

Смена обстановки в государстве привела к массовой миграции, и особенно эта проблема актуальная для тех граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами, подчеркнул соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков в ходе мероприятия. По его словам, с представителями США работало примерно 300 тысяч афганцев, а еще 100 тысяч — с представителями других стран НАТО. Эксперт уточнил, что с учетом членов их семей под угрозой могут оказаться около двух миллионов жителей страны после ухода войск Соединенных Штатов. Однако президент США Джо Байден не спешит помогать этим людям, заявляя, что американская сторона может принять лишь незначительное количество беженцев. По сути, глава Соединенных Штатов попросту бросил их и сбежал, считает спикер.

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«Два миллиона афганцев считают, что они могут пострадать при радикализации «Талибана». То есть хотят уехать из страха два миллиона афганцев и ответственность американцев их забрать, а Байден объявил, что готов забрать только 20 тысяч афганцев, плюс британцы заявили о 20 тысячах», — уточнил Марков.

Некоторые европейские страны после того, как Байден озвучил позицию Вашингтона, и вовсе заявили, что не могут принимать мигрантов, так как они и без того переполнены беженцами, отметил политолог. По мнению эксперта, США обязаны забрать эти два миллиона афганцев, однако американские власти намереваются перенаправить беженцев в союзные мусульманские страны.

Ранее Марков объяснил, как Вашингтон пытается использовать потоки мигрантов из Афганистана, чтобы «зажать» ими Россию. По словам политолога, американцы предлагают различным сопредельным с РФ государствам деньги за то, чтобы они принимали афганских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.