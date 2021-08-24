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Это решит проблему: эксперт по ЖКХ поддержал программу Путина по расселению из аварийного жилья

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:28
Экономика
Это решит проблему: эксперт по ЖКХ поддержал программу Путина по расселению из аварийного жилья
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Председатель НП «Жилищный союз», член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в беседе с ФАН рассказал, как новая программа по расселению из аварийного жилья, которую предложил Владимир Путин, поможет жителям.

Президент РФ Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению из аварийного жилья. Нововведение коснется объектов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.

«Эта инициатива президента поможет решить проблему аварийного жилья для конкретных семей. 45 миллиардов на всю страну — немного, но, исходя из возможностей бюджета и нынешней ситуации в мире, любые средства, которые направляет федеральное руководство для решения этой задачи, — благо, поскольку это решит существующую проблему», — рассказал собеседник ФАН.

Это решит проблему: эксперт по ЖКХ поддержал инициативу Путина по расселению из аварийного жилья
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Константин Крохин объяснил, что проблема аварийного жилья досталась нынешней власти от Советского Союза. Министерство строительства и ЖКХ не пытаются системно подойти к определенным вопросам.

«За 30 лет подход к решению этой проблемы не изменился: государство должно решить за всех, но при этом возможности у него, по сравнению с советской системой в финансовом плане, уменьшились. Плюс жилищные вопросы перешли, в соответствии с Конституцией, в совместное ведение регионов и федераций. И если брать региональную часть, то там практически нет никаких средств и никаких возможностей», — пояснил эксперт.

Член комитета ЖКХ отметил, что вопросы жилья и аварийного фонда необходимо полностью перевести на федеральный уровень и пытаться решать их комплексно. Именно так, как это было с ветеранами войны, которые, в соответствии с указом президента, получили жилье.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что работающие и неработающие пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей. Речь идет о единовременной выплате.

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