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МЧС объяснило отказ в доставке в Якутию груза волонтерам для спасения животных из огня
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Общество
МЧС объяснило отказ в доставке в Якутию груза волонтерам для спасения животных из огня
ТАСС  /  МЧС России

МЧС России не сможет выделить спецборт для перевозки в Якутию собранного волонтерами груза, предназначенного для спасения диких животных в зоне пожаров. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе Российского биологического общества (РБО) по организации полевого госпиталя в Якутии для помощи пострадавшим из-за пожаров диким животным.

Активисты нашли добровольцев в регионе, которые готовы организовать у себя приюты для лесных зверей, а также подготовили к отправке квадроцикл, автомобиль УАЗ, мобильный рентген-аппарат, лопаты, перевязочные материалы и другие необходимые вещи. Все это в горящей Якутии сегодня почти не найти. Но доставить необычный багаж в регион, по словам президента общества Валерии Аверкиевой, возможно только спецбортом МЧС. Полеты гражданской авиации сейчас ограничены.

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой во многих регионах Российской Федерации и задействованием воздушных судов МЧС России с целью тушения лесных пожаров, угрожающих распространением на населенные пункты, выделение воздушных судов МЧС России для осуществления вышеуказанной воздушной перевозки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не представляется возможным», — говорится в официальном ответе пресс-службы МЧС на запрос ФАН.

В МЧС отказались доставить волонтеров и груз в Якутию для спасения животных из огня
14.mchs.gov.ru  / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Аналогичные сообщения получила и Аверкиева, направившая обращения о помощи с транспортировкой в Якутию собранного оборудования.

«В соответствии с Порядком организации воздушных перевозок воздушными судами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом МЧС России от 12.10.2020 № 760, перевозка воздушными судами МЧС России групп добровольцев с оборудованием для поиска и оказания помощи диким животным, пострадавшим от пожара на территории Республики Саха (Якутия), в функции МЧС России не входит», — дополнительно поясняется в ответе ведомства, направленном в адрес Аверкиевой.

14 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России призвал организовать работу по спасению диких животных в очагах бедствия. В этой связи, по мнению Валерии Аверкиевой, содействие в организации полевого госпиталя в Якутии могло бы стать положительным примером поддержки общественных и волонтерских инициатив и совместного решения экологических проблем.

«Мы ведь ничего особенного не просим: все собрано, на месте ждут добровольцы, готовые принять животных. Наш багаж можно было просто догрузить в какой-то из самолетов. Для тушения пожаров, как правило, используются самолеты Бе-200, а грузопассажирские перевозки осуществляют Ил-76», — сказала глава РБО.

Активисты уже направили аналогичное письмо в Администрацию президента РФ и планируют связаться с частными авиакомпаниями и Росавиацией.

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Все новости / Общество / МЧС объяснило отказ в доставке в Якутию груза волонтерам для спасения животных из огня
мчс якутия груз российское биологическое общество валерия аверкиева
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