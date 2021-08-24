Власти Пакистана в октябре введут ограничения на работу транспорта из-за COVID-19

Исламабад, 24 августа. Правительство Пакистана с середины октября 2021 года введет ограничение на пользование общественным транспортом из-за ситуации с COVID-19.

Непривитым от коронавируса гражданам будет запрещено использовать общественный транспорт в Пакистане. Планируется, что мера вступит в силу с 15 октября.

Власти страны активно принимают меры для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Так, с 10 сентября в государстве планируется запрет на перелеты для лиц, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.