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Власти Пакистана в октябре введут ограничения на работу транспорта из-за COVID-19

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:48
Общество
Власти Пакистана в октябре введут ограничения на работу транспорта из-за COVID-19
wikipedia.org  /  wikimedia.org / A.Savin / FAL

Исламабад, 24 августа. Правительство Пакистана с середины октября 2021 года введет ограничение на пользование общественным транспортом из-за ситуации с COVID-19.

Непривитым от коронавируса гражданам будет запрещено использовать общественный транспорт в Пакистане. Планируется, что мера вступит в силу с 15 октября.

Власти страны активно принимают меры для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Так, с 10 сентября в государстве планируется запрет на перелеты для лиц, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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пакистан вакцинация ограничение коронавирус обшественный транспорт
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