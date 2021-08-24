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МВД Уругвая предложило высылать всех иностранцев, совершивших преступление в стране

Весь мир
МВД Уругвая предложило высылать всех иностранцев, совершивших преступление в стране
Prt Scr twitter.com  /  @Luisaheber

Монтевидео, 24 августа. Министр внутренних дел Уругвая Луис Альберто Хебер предложил проработать закон, согласно которому можно будет высылать всех иностранцев, совершивших преступление в стране. Об этом он заявил на открытии полицейского участка в городе Парк-дель-Плата, сообщает газета Ambito Financiero.

Хебер объявил, что направит в конгресс страны проект, который позволит высылать всех преступников обратно на родину. Он привел в пример недавний случай, когда трое иностранцев — колумбиец, эквадорец и венесуэлец были осуждены за участие в группировке, которая занималась торговлей людьми. По его мнению, страна не «хочет таких людей, даже в тюрьмах».

«Уругвай открывает свои двери для людей, чтобы они нашли работу. Мы хотим иметь гораздо более эффективный закон, чтобы преступник был изгнан из страны после решения судьи. У нас должно быть законное оружие, чтобы выслать этих людей», — отметил Хебер.

Глава МВД подчеркнул, что Уругвай «щедро» открывает свои двери для иностранцев, но считает «совершенно недопустимым» их участие в преступлении.

«Мы приняли их хорошо, а они занимались торговлей, в том числе несовершеннолетними. И что, мы будем теперь оплачивать их нахождение в нашей пенитенциарной системе?», — подытожил Хебер.

В середине августа стало известно, что уровень одобрения президента Уругвая Луиса Лакалье Поу снизился до 47%. Во время предыдущего опроса за него высказались 53% респондентов. В исследовании отмечается, что это самый низкий показатель за время его президентства, и причиной тому стал рост цен на топливо.

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