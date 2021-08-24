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Стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:54
Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 августа. Нефть североморской марки Brent торгуется выше 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на бирже к 15:18 составила 70,06 доллара за баррель. В моменте нефтяные котировки достигали 70,41 доллара (+2,98%).

Цена фьючерсов на WTI на октябрь в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени 66,83 доллара за баррель.

Поскольку летом отмечалась нехватка нефти, это позволит стабилизировать цены на сырье и удержаться на высоких отметках. Роль также может сыграть очередное заседание ОПЕК, которое состоится 1 сентября 2021 года, отмечают эксперты.

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