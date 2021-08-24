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Глава Роскосмоса: прототипы спутников «Сфера» будут выведены на орбиту в 2022 году
Технологии
Глава Роскосмоса: прототипы спутников «Сфера» будут выведены на орбиту в 2022 году
politexpert.net  /  Аврора Зорина

, 24 августа. Россия намерена уже в будущем году начать практическое осуществление космической программы «Сфера» по выводу на орбиту сотен спутников, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Документы об утверждении программы «Сфера» для дистанционного зондирования земной поверхности и космической связи уже направлены в правительство РФ, сообщил Рогозин в интервью ТАСС на полях форума «Армия-2021».

«В целом она (программа реализации «Сферы». — Прим. ред.) в высокой степени готовности и до конца этого месяца должна быть внесена в правительство еще раз. Я надеюсь, что мы ее все-таки в течение сентября-октября окончательно акцептуем», — подчеркнул Рогозин в интервью ТАСС.

По его словам, первые прототипы спутников «Сферы» необходимо запустить на орбиту уже в 2022 году, так как у некоторых российских аппаратов по зондированию Земли истекает срок эксплуатации в 2023-2024 годах.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планируемом на 3 и 9 сентября выходе членов экипажа МКС Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос. Об отправке двух космических туристов на борт МКС посредством российских кораблей «Союз» в 2023 году информировал «Царьград».

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роскосмос спутники сфера
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