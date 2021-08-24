Иранские хакеры рассказали о жестоком обращении с заключенными в тюрьме «Эвин»

Взлом базы данных иранской тюрьмы «Эвин» стал причиной нового скандала в Исламской Республике. Хакеры из группировки Edalat-e Ali («Справедливость Али») сумели обойти системы защиты пенитенциарного учреждения и получили доступ к серверам диспетчерской. Таким путем они смогли похитить записи с камер наблюдения, часть из которых выложили в Сеть.

На обнародованных видеороликах были запечатлены издевательства над заключенными, избиения людей надсмотрщиками, а также конфликты между сотрудниками тюрьмы. Все кадры были сделаны в период между 2020 и 2021 годами, на что указывает наличие медицинских масок на тюремном персонале.

The head of #Iran's Prisons Organization, Mohammad-Mehdi Haj-Mohammadi, in a tweet Tuesday promised “serious action” against those responsible for “unacceptable behavior” shown in security footage from Tehran’s Evin prison leaked to the media by hackers.https://t.co/MFpBFOQ3zM — Iran International English (@IranIntl_En) August 24, 2021

После обнародования похищенных файлов хакеры потребовали освободить заключенных тюрьмы «Эвин» и заявили, что публикация видеозаписей является попыткой продемонстрировать реальные условия содержания противников действующих властей.

«Мы хотим, чтобы мир услышал наш голос в поддержку всех политических заключенных», — отмечается в сообщении Edalat-e Ali.

Иранское руководство не стало отрицать подлинность скандальных видеозаписей. Вместо этого в Тегеране признали существующую проблему и пообещали исправить ее, усилив контроль за тюрьмами и наказав виновных в издевательствах над заключенными.

«Я беру на себя ответственность за это недопустимое поведение. Обещаю, что будут приложены все усилия для того, чтобы предотвратить повторение такого рода инцидентов. Мы примем строгие меры против виновных. Прошу прощения у духовного лидера, иранского народа и стражей порядка, вклад которых нельзя игнорировать из-за трагических ошибок», — написал в Twitter глава Пенитенциарной службы Ирана Хадж Мохаммеди.

First Deputy of Islamic Republic Judiciary, in response to #EvinLeaks video released by "Ali's Justice":"It's under investigation,will inform you by tomorrow!"@Mmhajmohammadi, head of regime's Prison Org:"I apologize to the 'Supreme Leader' & honorable prison guards!"#IranTruth pic.twitter.com/SAA0XZ7OTZ — IranTrue (@iran_true) August 24, 2021

Тюрьма «Эвин» не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее там уже фиксировались случаи жестокого обращения с заключенными и нарушений закона со стороны надсмотрщиков.

Так, в апреле 2014 года в учреждении были зафиксированы массовые избиения во время досмотра задержанных и обыска тюремных помещений. После дальнейшего разбирательства выяснилось, что в результате неоправданного применения силы не менее 40 человек получили травмы.

После этого случая заключенные устроили массовую голодовку и обратились напрямую Хасану Роухани, занимавшему в тот период пост президента. Они пожаловались на жестокость и отказ в оказании медицинской помощи пострадавшим.

Hackers have leaked soundless security camera footage from inside Iran's notorious Evin prison showing the brutal treatment of inmates https://t.co/CGf2wCZF9x — Sky News (@SkyNews) August 24, 2021

Также данные о пытках на допросах и избиениях арестантов ранее обнародовала гражданская активистка Наргесс Эскандери-Грюнберг. В 1980-е годы она была защитницей прав женщин в Иране, но была задержана властями и на протяжении нескольких лет находилась в тюрьме. Она заявила о том, что в тюрьмах страны прослеживается недостаток мест содержания заключенных и средств гигиены.

В тот период руководителем иранского управления тюрем был Голамхосейн Исмаили, недавно назначенный главой администрации нового лидера Исламской Республики Эбрахима Раиси.