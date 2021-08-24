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Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
Весь мир
Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
Global Look Press  /  Ahmed Mostafa El Sheikh/dpa

Банги, 24 августа. Обрушившиеся на столицу ЦАР дожди нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре, сообщает Ndjoni Sango.

Журналисты напоминают, что в Центральноафриканской Республике два сезона — дождливый и сухой. Однако в последние годы наметившаяся тенденция по изменению климата, вызванная мировым загрязнением воздуха токсичными отходами, привела к тому, что происходит «дублирование погоды». Другими словами, времена года в республике начали меняться.

«Сегодня у нас обильное выпадение осадков, которое провоцирует серьезные санитарные проблемы и даже обрушение некоторых домов. Если мы попытаемся объехать затопленные улицы, мы поймем, что это реальная проблема», — говорится в статье Ndjoni Sango.

Из-за катаклизма жителям приходится вываливать мусор в непредназначенных для этого местах. Застой и «цветение» воды создает угрозу для здоровья населения, так как скопление промокших и протухших отходов, в том числе пищевых, приводит к распространению таких заболеваний, как малярия, корь и ряд других инфекций.

Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
pixabay.com  / WKIDESIGN

В настоящее время коммунальные службы муниципалитета и власти столицы разрабатывают стратегии, направленные на очистку ливневых канализаций и борьбу со стихией. В ближайшее время они представят свои наработки.

Ранее ФАН сообщал, что изменения климата к 2050 году приведет к тому, что на юге Черного континента установится засушливая погода, в лесных зонах начнут бушевать крупные пожары. Все это может привести к гуманитарным проблемам, решать которые придется всему мировому сообществу.

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