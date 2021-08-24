Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки

Ярославль, 24 августа. Руководство психиатрической больницы в Ярославле уволило санитаров после инцидента с пациенткой.

Медики приехали по вызову к женщине, страдающей недугом, и избили ее в лифте жилого дома по дороге к спецавтомобилю. Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. Прокуратура обратила внимание на происшествие и начала проверку.

Пострадавшую осмотрели врачи. Опасений за физическое здоровье пациентки нет, сообщил главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров. Он добавил, что виновники инцидента уволены.