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Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:29
Происшествия
Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки
Федеральное агентство новостей  /  Анна Агибалова

Ярославль, 24 августа. Руководство психиатрической больницы в Ярославле уволило санитаров после инцидента с пациенткой.

Медики приехали по вызову к женщине, страдающей недугом, и избили ее в лифте жилого дома по дороге к спецавтомобилю. Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. Прокуратура обратила внимание на происшествие и начала проверку.

Пострадавшую осмотрели врачи. Опасений за физическое здоровье пациентки нет, сообщил главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров. Он добавил, что виновники инцидента уволены.

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больница врачи минздрав
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