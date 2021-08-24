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Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
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Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
Весь мир
Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 24 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил на церемонии празднования Международного дня молодежи с призывом к социальной интеграции между всеми жителями страны, в особенности представителями подрастающего поколения. Он отметил важность гражданских инициатив и сплоченности в трудные для государства годы.

Гостями мероприятия стали первые лица страны: председатель национального собрания, премьер, министр молодежи и спорта, члены правительства. По мнению Туадера, несмотря на сложные времена, Черный континент движется навстречу светлому будущему без войн и голода.

Также он подчеркнул, что в Центральноафриканской Республике несовершеннолетние люди, составляющие более 60% всего населения, стали главными жертвами военно-политического кризиса, который не позволил им в полной мере реализовать потенциал, снизил перспективы обучения и трудоустройства.

Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
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Без активного социального взаимодействия, совместной работы над крепким гражданским обществом практически невозможно стабильное и здоровое развитие ЦАР, ее государственных институтов и механизмов интервозрастной коммуникации. По словам президента, ключевое значение для восстановления страны играет доступное и качественное образование.

«Я хочу, чтобы наше сотрудничество с финансовыми партнерами укреплялось и приводило к прямому взаимодействию, которое обеспечит эффективность реализации молодежи, ведь именно через нее мы сможем позитивно изменить ситуацию и победить негативные тенденции, характерные для нашей страны», — заявил Туадера.

Ранее координатор платформы «Сознательное поколение» Ален Патрик Де Кома призвал центральноафриканских школьников и студентов поддержать главу государства.

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