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Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста
Весь мир
Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста

Бразилиа, 24 августа. Более 4000 индейцев разбили лагерь в столице Бразилии в знак протеста против политики по демаркации их земель в пользу сельскохозяйственных лобби. Об этом сообщает Ассоциация коренных народов Бразилии (APIB).

Тысячи индейцев в головных уборах с перьями, соломенных юбках и с раскрашенными лицами построили палаточный городок рядом с дворцом Планалту, официальной рабочей резиденцией президента. Протестующие выступили против политики ультраправого главы государства Жаира Болсонару и законопроекта, ограничивающего территории индейских резерваций.

Лагерь манифестантов был открыт 22 августа как часть движения «Борьба за жизнь», в рамках которого участники будут на протяжении недели проводить демонстрации и другие мероприятия.

Представители APIB, организовавшие протесты, обвиняют Болсонару в проведении «политики против индейцев», систематическом нарушении прав этого народа и попытке открыть доступ к их землям для горнодобывающей промышленности и агробизнеса. Таким образом, они пытаются оказать давление на власти перед вердиктом Верховного суда.

«Мы живем в период притеснений, несоблюдения законов, за которые движение индейцев так много боролось все эти годы», — заявил член APIB Клебер Карипуна.

Несколько сотен индейцев провели похожую акцию протестов в июне. Участники, попытавшиеся ворваться в здание парламента, выступили против законопроекта, продвигаемого фермерским лобби, которое ограничит признание резерваций индейцев. Также они потребовали арестовать главу государственного агентства по делам индейцев Funai за то, что организация не отстаивает их права.

«Дело века»

Напряженность возросла после объявления Верховного суда об открытии дела по вопросу индейских земель.

Сельскохозяйственное лобби настаивает, что защита территорий коренных народов на конституционном уровне должна применяться только к районам, жители которых присутствовали там в 1988 году.

Однако многие активисты утверждают, что мирных граждан часто выселяли с земель их предков, особенно в период военной диктатуры 1964–1985 годов, которая стремилась развить леса Амазонии.

Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста
wikipedia.org  / Geoff Gallice / CC BY 2.0

Адвокаты индейцев подчеркивают, что, вернувшись на территории предков, они должны иметь право пользоваться преимуществами охраняемого статуса резерваций.

Организаторы протестов назвали это «самым важным судебным делом столетия».

«Если Верховный суд примет инициативу об установлении «временных рамок» по демаркации земель в конце месяца, это может узаконить насилие против индейцев и привести к конфликтам в лесах Амазонии и других районах», — заявил специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франсиско Кали Цай.

В Бразилии проживают более 900 тысяч индейцев, или 0,5% населения страны. Однако их резервации занимают около 13% территории государства. По мнению экологов, защита последних коренных народов — лучший способ предотвращения обезлесения Амазонии.

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