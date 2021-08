Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста

Бразилиа, 24 августа. Более 4000 индейцев разбили лагерь в столице Бразилии в знак протеста против политики по демаркации их земель в пользу сельскохозяйственных лобби. Об этом сообщает Ассоциация коренных народов Бразилии (APIB).

Mulheres Kayapó do Xingu chegando no acampamento Luta Pela Vida, que ocorre entre os dias 22 e 28 de agosto de 2021 em Brasília, e conta com representação de povos indígenas de todo o Brasil.



Acompanhe a programação: https://t.co/zohZaC8n6o#LutaPelaVida pic.twitter.com/naRIOwv4vm