Путин указал на необходимость новых лиц в Госдуме

Москва, 24 августа. Необходимо сохранять преемственность законодательной деятельности. Для этого нужно помогать и поддерживать новое поколение депутатов, заявил президент России Владимир Путин.

В российском парламенте нужны опытные люди. Однако новые лица в Госдуме не менее важны, подчеркнул Путин. Также в ходе выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия» лидер страны указал молодым политикам на необходимость заявлять о себе.

Ранее Путин отметил, что «Единая Россия» берет на себя обязательство выполнить все поставленные в программе на выборах в Госдуму задачи. Одной из главных является поддержка пенсионеров, пояснил президент.