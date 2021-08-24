Журналист из КНР назвал «неукротимой силой» российское оружие на «Армии-2021»

«Неукротимой силой» назвал современные российские системы вооружений шеф-корреспондент бюро китайской телекомпании «Фендикс» в РФ Лу Юйгуан. К такому выводу он пришел после завершения динамического показа танковой техники на полигоне «Алабино» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

«Я работаю в России уже 28 лет и хорошо знаю вашу страну, многое видел своими глазами. Российское оружие — это всегда очень-очень страшно. Это настоящая неукротимая сила! — признался Лу Юйгуан в интервью ФАН. — Сегодня меня особенно впечатлили модернизированные танки и БТРы. Я увидел, какие мощные удары они способны наносить по противнику».

С Россией лучше быть союзниками, а не противниками, резюмировал китайский журналист.

Так называемый динамический показ образцов военной техники призван продемонстрировать ее потенциальным покупателям и обычным зрителям, на что способна продукция российских оружейников. Свою огневую мощь показывали реактивные системы залпового огня, танки, боевые машины пехоты, тяжелые огнеметные системы… Громкое действо, как выяснилось, произвело неизгладимое впечатление даже на привыкших ко всему журналистов, включая наших китайских коллег.

Всего в ходе форума «Армия-2021» организовано шесть подобных показов с задействованием 276 единиц военной техники от Вооруженных Сил РФ и 17 перспективных образцов, предоставленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

В ходе демонстрации огневых возможностей будет израсходовано более 10 тысяч боеприпасов различного типа.