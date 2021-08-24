Путин назвал войну в Афганистане «конфликтом всех со всеми»

Москва, 24 августа. Россия внимательно отслеживает все события в Афганистане, но не собирается вмешиваться в боевые действия в этой стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Наша страна извлекла необходимый урок из пребывания СССР в Афганистане, заявил президент РФ во время выступления на съезде политической партии «Единая Россия». В государстве происходит «конфликт всех со всеми», и участие в нем не соответствует российским интересам, подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что дал указание усилить меры по обеспечению безопасности РФ в связи с афганскими событиями. В своем выступлении Путин также сообщил о запуске в России новой программы расселения аварийного жилья.