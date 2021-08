Посольство Мальты в Ливии открыло визовый центр в Триполи

Триполи, 24 августа. Министр нефти и газа переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад Аун встретился с послом Мальты Чарльзом Салибой в столице североафриканской страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны подчеркнули важность возобновления работы посольства Валлетты в государстве, а также его ожидаемый потенциал в укреплении экономических и политических отношений между двумя странами.

Во время беседы Мухаммад Аун высоко оценил усилия диппредставительства по открытию визовый центр в Триполи. Теперь студенты, медицинские работники и бизнесмены могут беспрепятственно получить разрешающие документы для проезда в Мальту.

Minister of Oil welcomes reopening of Maltese embassy in #Libya https://t.co/DGplSugEaC