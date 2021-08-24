Посольство Мальты в Ливии открыло визовый центр в Триполи

Триполи, 24 августа. Министр нефти и газа переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад Аун встретился с послом Мальты Чарльзом Салибой в столице североафриканской страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны подчеркнули важность возобновления работы посольства Валлетты в государстве, а также его ожидаемый потенциал в укреплении экономических и политических отношений между двумя странами.

Во время беседы Мухаммад Аун высоко оценил усилия диппредставительства по открытию визовый центр в Триполи. Теперь студенты, медицинские работники и бизнесмены могут беспрепятственно получить разрешающие документы для проезда в Мальту.

«Это является первым шагом для взаимного партнерства между Триполи и Валеттой», — заявил министр.

Minister of Oil welcomes reopening of Maltese embassy in #Libya https://t.co/DGplSugEaC — The Libya Observer (@Lyobserver) August 24, 2021

Чарльз Салиба со своей стороны подтвердил готовность от лица государства расширять сотрудничество в ряде областей, в частности, в нефтегазовой сфере.

Посольство Мальты открылось одно из первых после формирования переходного правительства Ливии. Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с главой дипмиссии для обсуждения развития дружественных отношений.