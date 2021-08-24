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Путин заявил, что российские банки обязаны вернуть списанные по долгам соцвыплаты

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:18
Экономика
Путин заявил, что российские банки обязаны вернуть списанные по долгам соцвыплаты
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 августа. Глава государства Владимир Путин прокомментировал списание банками социальных выплат в счет уплаты долгов.

Жители России должны получить обратно от кредитных организаций средства, которые банки ранее забрали за долги. Российский лидер заявил об этом в ходе съезда «Единой России».

Владимир Путин выступил с инициативой о создании специального закона, который бы запретил списывать соцвыплаты, а также пособия по исполнительному производству.

Он также добавил, что законодательное оформление должно затронуть уже свершившийся факт, чтобы россияне смогли вернуть свои денежные средства.

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Все новости / Экономика / Путин заявил, что российские банки обязаны вернуть списанные по долгам соцвыплаты
путин банки долги соцвыплаты
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