Путин заявил, что российские банки обязаны вернуть списанные по долгам соцвыплаты

Москва, 24 августа. Глава государства Владимир Путин прокомментировал списание банками социальных выплат в счет уплаты долгов.

Жители России должны получить обратно от кредитных организаций средства, которые банки ранее забрали за долги. Российский лидер заявил об этом в ходе съезда «Единой России».

Владимир Путин выступил с инициативой о создании специального закона, который бы запретил списывать соцвыплаты, а также пособия по исполнительному производству.

Он также добавил, что законодательное оформление должно затронуть уже свершившийся факт, чтобы россияне смогли вернуть свои денежные средства.