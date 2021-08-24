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Путин заявил о дополнительном финансировании регионов для борьбы с лесными пожарами

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:07
Происшествия
Путин заявил о дополнительном финансировании регионов для борьбы с лесными пожарами
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионах страны. Глава государства выступил на съезде партии «Единая Россия».

Лидер страны намерен выделить дополнительно 24 млн рублей для того, чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами. Также Путин отметил о необходимости распределять полномочия между ведомствами на случай чрезвычайных ситуаций, а также кардинально улучшать систему охраны природы от возгораний.

Ранее были опубликованы кадры мощных природных пожаров, которые сейчас затронули пригородную территорию Екатеринбурга.

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