Погребинский и Друзь предположили подкуп летчиков украинского самолета в Афганистане

Летчиков самолета, предназначавшегося для вывоза граждан Украины из Афганистана, но полетевшего в Иран, могли подкупить. Об этом в интервью ФАН заявили политологи Михаил Погребинский и Игорь Друзь, комментируя сообщение о захвате украинского самолета в Кабуле. Отметим, что позже официальный Киев опроверг эту информацию.

Директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский считает, что в ситуации с перелетом украинского самолета, отправленного в Афганистан для вывоза граждан Украины в Иран, ничего удивительного нет.

«Там бардак, и этим пользуются люди, которые не знают, как поведут себя дальше представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Если ты богатый и здоровый, лучше оттуда куда-нибудь уехать. Можно расплатиться с представителями новой власти в стране и «арендовать» себе чей-нибудь самолет», — пояснил политолог.

Погребинский счел версию с давлением со стороны вооруженных людей на украинских пилотов правдоподобной, однако допустил возможность «покупки» летчиков или чиновников богатыми пассажирами.

О том, что на Украине коррупция достигла невиданного размаха, напомнил политолог Игорь Друзь.

«Самолету дали разрешение на вылет, значит его никто не захватывал. В плане комментариев киевские чиновники ведут себя очень странно. Вполне вероятно, что самолет или рейс продали. Украинская коррупция приобрела в последние годы легендарный размах. Мздоимство, конечно, имеет место и в других странах, но не до такой степени. На Украине с коррупцией сталкивается каждый житель, она пронизывает «незалежную» на всех уровнях: снизу доверху», — обратил внимание аналитик.

Global Look Press / Hindustan Times

Собеседник ФАН напомнил, что официальный Киев только что отпраздновал 30 лет независимости Украины, в результате которой эта страна потеряла почти половину своего населения и попала в тяжелейшую зависимость от американского и европейского олигархата. Друзь заявил, что Украина — несостоявшееся государство, в котором очень плохо функционируют государственные механизмы.

«Когда Украина отделилась, одним из главных мифов сторонников «самостийности» был тезис о том, что «украинская молодежь больше не будет гибнуть в иностранных военных конфликтах», и «Афганистан никогда не повторится». Афганская война послужила одним из катализаторов отделения Украины, но эта страна оказалась настолько зависима от Запада, что была вынуждена по требованию «партнеров» посылать своих молодых парней воевать в самые разные точки Земного шара. В Афганистане интересы США также защищали граждане Украины, которые остались брошенными на американской военной базе», — напомнил аналитик.

Друзь заострил внимание на том, что в Афганистане украинцы оказались не в результате козней «москалей», а по воле «демократических» американцев, на которых в первые годы независимости на Украине готовы были молиться.

«Нечто подобное мы наблюдали во время ковидной эвакуации из Китая. Все, даже небольшие страны, смогли вывезти своих граждан, а украинцы оказались попросту брошенными и находились в эпицентре событий до самого конца. Тогда тоже был большой скандал, но в укладе украинских властей мало что изменилось», — заметил Игорь Друзь.

По мнению эксперта, нынешний беспредел на территории Украины был бы невозможен, если бы эта страна вошла в состав братской России.

Ранее в Киеве рассказали, что готовы принять афганских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.