«Образ будущего»: Путин описал идеальную российскую семью

Москва, 24 августа. Образом будущего России является крепкая и благополучная семья, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства детально описал идеальную семью. По его словам, в ней должны воспитываться от двух до четырех детей.

«Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России»», — заявил Владимир Путин.

В рамках выступления на втором съезде партии «Единая Россия» глава государства также высказался о необходимости сделать доступной программу реабилитации для граждан.