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24 августа 20:12
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
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Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:58
Общество

В парламенте Армении началась потасовка среди депутатов

24 августа в парламенте Армении состоялось очередное заседание депутатов. Политики должны были обсудить насущные проблемы и прийти к единому соглашению. Но, как сообщается, во время выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна произошел конфликт. Анна Мкртчян, депутат от фракции «Честь имею», вступила в словесную перепалку с премьер-министром. Женщину-политика попросили выйти, но Мкртчян стала оказывать сопротивление. За коллегу вступились представители политической организации «Честь имею». В результате противостояния двух фракций произошла потасовка.

24 августа стартовали Паралимпийские игры в Токио

Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня
Global Look Press  / Cai Yang/XinHua

24 августа стартовали XVI Паралимпийские летние игры в Токио. Более 200 российских спортсменов поборются за медали. Наша команда представлена в 19 видах спорта. Торжественная церемония открытия прошла в 14 часов по московскому времени на Национальном стадионе в Токио без зрителей. Отмечается, что на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей. Напомним, Паралимпиада завершится 5 сентября 2021 года.

Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан

Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня
Global Look Press  / Christine-Felice Röhrs / dpa

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Забихулла Муджахид на пресс-конференции заявил, что желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. По словам боевика, талибы перекрыли автодорогу, ведущую в аэропорт. Пропускать через посты охраны разрешено только иностранцев.

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афганистан паралимпиада армения токио талибан пашинян
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