Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня

В парламенте Армении началась потасовка среди депутатов 24 августа в парламенте Армении состоялось очередное заседание депутатов. Политики должны были обсудить насущные проблемы и прийти к единому соглашению. Но, как сообщается, во время выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна произошел конфликт. Анна Мкртчян, депутат от фракции «Честь имею», вступила в словесную перепалку с премьер-министром. Женщину-политика попросили выйти, но Мкртчян стала оказывать сопротивление. За коллегу вступились представители политической организации «Честь имею». В результате противостояния двух фракций произошла потасовка.

24 августа стартовали Паралимпийские игры в Токио Global Look Press / Cai Yang/XinHua 24 августа стартовали XVI Паралимпийские летние игры в Токио. Более 200 российских спортсменов поборются за медали. Наша команда представлена в 19 видах спорта. Торжественная церемония открытия прошла в 14 часов по московскому времени на Национальном стадионе в Токио без зрителей. Отмечается, что на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей. Напомним, Паралимпиада завершится 5 сентября 2021 года.