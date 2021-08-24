Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня

В парламенте Армении началась потасовка среди депутатов
24 августа в парламенте Армении состоялось очередное заседание депутатов. Политики должны были обсудить насущные проблемы и прийти к единому соглашению. Но, как сообщается, во время выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна произошел конфликт. Анна Мкртчян, депутат от фракции «Честь имею», вступила в словесную перепалку с премьер-министром. Женщину-политика попросили выйти, но Мкртчян стала оказывать сопротивление. За коллегу вступились представители политической организации «Честь имею». В результате противостояния двух фракций произошла потасовка.
24 августа стартовали Паралимпийские игры в Токио
Global Look Press / Cai Yang/XinHua
24 августа стартовали XVI Паралимпийские летние игры в Токио. Более 200 российских спортсменов поборются за медали. Наша команда представлена в 19 видах спорта. Торжественная церемония открытия прошла в 14 часов по московскому времени на Национальном стадионе в Токио без зрителей. Отмечается, что на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей. Напомним, Паралимпиада завершится 5 сентября 2021 года.
Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан
Global Look Press / Christine-Felice Röhrs / dpa
Официальный представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Забихулла Муджахид на пресс-конференции заявил, что желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. По словам боевика, талибы перекрыли автодорогу, ведущую в аэропорт. Пропускать через посты охраны разрешено только иностранцев.