Мать в Краснодаре запретила врачам оказывать помощь ребенку, но суд решил иначе

В онкологическое отделение детской краевой больницы привезли мальчика 2013 года рождения. Ему диагностировали нефробластому, кровоизлияние в опухоль и тяжелую степень анемии. Медлить было нельзя — требовалось переливание донорской крови. Но мать оказалась против. Свою позицию она объяснила якобы религиозными убеждениями.

«Мать, как законный представитель малолетнего, своего согласия не дала, оформив отказ от медицинского вмешательства. Полагая, что отказ матери от переливания донорской крови и ее компонентов и отказ от медицинского вмешательства нарушает права малолетнего пациента, поскольку существует угроза его жизни и здоровью, административный истец обратился в суд», — рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

После решения суда врачи смогли полноценно начать лечить мальчика. Мать при этом продолжила стоять на своем и даже подала апелляцию на решение Октябрьского районного суда Краснодара. Более того, как ФАН рассказали в пресс-службе краевого суда, при рассмотрении апелляции родительница уже ничего не говорила о своих убеждениях. Просто была против, доводов не приводила.

«Рассмотрев материалы дела, принимая во внимание приведенные положения действующего законодательства и выводы клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ в их правовой взаимосвязи, судебная коллегия пришла к выводу об обоснованности решения суда первой инстанции. Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, лишены бесспорных аргументов, не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут повлиять на правильность применения судами норм материального и процессуального права. При этом аналогичные доводы были тщательно проверены на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции, обоснованно отвергнуты как несостоятельные с приведением убедительных мотивов решения суда», — заявили в суде.

Решение Октябрьского районного суда Краснодара осталось без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. Апелляционное определение уже вступило в законную силу.

В настоящее время мальчик продолжает получать все необходимое лечение. ФАН продолжит следить за судьбой ребенка.

Ранее ФАН писал, что правоохранители завершили расследование в отношении жительницы Краснодара. Она пойдет под суд за истязания сына и невыполнение обязанностей по его воспитанию.