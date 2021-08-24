Киевские полицейские задержали мужчину, который облил зеленкой экс-президента Порошенко

Киев, 24 августа. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали злоумышленника, который напал на бывшего украинского президента Петра Порошенко. Орудием стала зеленка.

По словам свидетелей, небольшое ЧП политического оттенка произошла недалеко от станции метро в центре города. Незадолго до этого бывший президент участвовал в марше, посвященном 30-летию независимости Украины.

Злоумышленник облил Порошенко зеленкой. Жидкость попала тому на лицо, руки и костюм. Пострадавшего почти сразу увезли на автомобиле полиции.