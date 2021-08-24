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Президент России призвал сделать медицинскую реабилитацию для населения доступнее

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:25
Общество
Президент России призвал сделать медицинскую реабилитацию для населения доступнее
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 августа. Программа медицинской реабилитации должна быть современной и доступной для людей, заявил президент России Владимир Путин.

Главная задача реабилитации — помогать людям справлять с последствиями травм и болезней. Такая программа должна включать в себя самые современные методы восстановления, а также быть доступной для людей, обратил особое внимание Путин.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для системы здравоохранения, которому удалось выявить как сильные, так и слабые стороны отечественной медицины, отметил президент. Глава государства обратился к «Единой России» с просьбой посодействовать этому вопросу.

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путин россияне реабилитация
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