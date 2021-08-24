Президент России призвал сделать медицинскую реабилитацию для населения доступнее

Москва, 24 августа. Программа медицинской реабилитации должна быть современной и доступной для людей, заявил президент России Владимир Путин.

Главная задача реабилитации — помогать людям справлять с последствиями травм и болезней. Такая программа должна включать в себя самые современные методы восстановления, а также быть доступной для людей, обратил особое внимание Путин.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для системы здравоохранения, которому удалось выявить как сильные, так и слабые стороны отечественной медицины, отметил президент. Глава государства обратился к «Единой России» с просьбой посодействовать этому вопросу.