Президент России считает необходимым отсрочить проверки малого бизнеса

Москва, 24 августа. Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности пролонгирования моратория, касающегося проверок предприятий малого бизнеса.

Представителей малого предпринимательства в России предложил еще год не проверять глава государства Владимир Путин. Он считает, что возможно продлить на год мораторий, действующий в отношении проверок бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Владимир Путин заявил в ходе съезда «Единой России», что поддерживает инициативу сохранения действия моратория на проведение проверок в силе.

Отмечается, что оставить в силе запрет намереваются как в сельском хозяйстве, так и во всех других экономических секторах.