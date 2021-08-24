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Президент России считает необходимым отсрочить проверки малого бизнеса

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:19
Экономика
Президент России считает необходимым отсрочить проверки малого бизнеса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 августа. Российский лидер Владимир Путин заявил о возможности пролонгирования моратория, касающегося проверок предприятий малого бизнеса.

Представителей малого предпринимательства в России предложил еще год не проверять глава государства Владимир Путин. Он считает, что возможно продлить на год мораторий, действующий в отношении проверок бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Владимир Путин заявил в ходе съезда «Единой России», что поддерживает инициативу сохранения действия моратория на проведение проверок в силе.

Отмечается, что оставить в силе запрет намереваются как в сельском хозяйстве, так и во всех других экономических секторах.

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Все новости / Экономика / Президент России считает необходимым отсрочить проверки малого бизнеса
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