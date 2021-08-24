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Путин заявил о необходимости спланировать ресурсы для обновления «Почты России»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:04
Общество
Путин заявил о необходимости спланировать ресурсы для обновления «Почты России»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 24 августа. Властям необходимо спланировать средства на обновление отделений «Почты России» в регионах, заявил президент страны Владимир Путин.

Отделения «Почты России» должны быть обновлены таким образом, чтобы люди могли получать в них различного рода услуги. С таким заявлением во время съезда партии «Единая Россия» выступил президент РФ Владимир Путин.

«Отделения «Почты России» есть почти в каждом сельском населенном пункте», — отметил Путин.

По словам главы государства, сейчас нужно предусмотреть ресурсы и направить их на обновление отделений. Путин предложил ввести доставку лекарств и продуктов. Также отделения почты могли бы предоставлять справки с портала «Госуслуги», а также отправлять в МФЦ необходимые документы.

Второй этап съезда «Единой России» начался в Москве. В мероприятии принимает участие президент страны Владимир Путин. Ключевым вопросом съезда станет принятие народной программы партии. С ней политическое объединение пойдет на выборы в Госдуму VIII созыва.

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путин единая россия почта россии
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