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Путин заявил о запуске новой программы ликвидации аварийного жилья в России

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:19
Общество
Путин заявил о запуске новой программы ликвидации аварийного жилья в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 августа. Правительство России запускает программу расселения граждан из аварийного жилья, сообщил президент Владимир Путин.

Признанное аварийным на 1 января 2021 года жилье во всех регионах России попадет под действие новой программы. Глава государства предложил выделить на реализацию этого проекта 45 млрд рублей.

Путин поручил «Единой России» поддержать это предложение в бюджете 2022 года, а также внести этот пункт в плановый период последующих двух лет. Распоряжение президента прозвучало на пленарном заседании второго этапа XX съезда партии.

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путин россия аварийное жилье
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