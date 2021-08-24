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Скандальный спектакль «Первый хлеб» пока останется в репертуаре «Современника»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 17:55
Общество
Скандальный спектакль «Первый хлеб» пока останется в репертуаре «Современника»
wikipedia.org  /  Shuvaev / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. Московский театр «Современник» пока не собирается исключать из репертуара скандальный спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой, сообщил источник ФАН.

Спектакль исчез из афиши «Современника», но при этом театр объявил закупки реквизита и тканевых материалов для декораций постановки. Культурное учреждение планирует потратить на эти цели свыше 1 миллиона рублей.

Премьера «Первого хлеба» состоялась 19 июля. Постановка собрала массу негативных отзывов от зрителей, посчитавших, что спектакль рассчитан на любителей экспериментально-либерального искусства. Кроме того, россияне увидели в «Первом хлебе» пропаганду ЛГБТ-движения и русофобию.

После скандала Следственный комитет начал проверку, касающуюся не только самого спектакля, но и всего репертуара «Современника». Депутат Госдумы Виталий Милонов отмечал в беседе с ФАН, что работники культурной сферы должны понести ответственность за подобную постановку.

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театр ахеджакова современник первый хлеб
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