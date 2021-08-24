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Путин заявил о недопустимости угроз увольнения россиян за отказ от вакцинации

  /   Обновлено: 24 августа 2021 18:13
Общество
Путин заявил о недопустимости угроз увольнения россиян за отказ от вакцинации
pixabay.com

Москва, 24 августа. Победить коронавирус можно сообща. Давить на россиян в вопросе вакцинации недопустимо, заявил глава государства Владимир Путин.

Важно убеждать граждан прививаться от коронавирусной инфекции. Не стоит угрожать им увольнением, отметил Владимир Путин, выступая в рамках второго этапа съезда партии «Единая Россия».

В Сети доступна прямая трансляция мероприятия. В съезде принимают участие 400 делегатов. К тому же в мероприятии задействованы председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

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путин россия вакцинация
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