Путин: в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции

Москва, 24 августа. Глава российского государства Владимир Путин заявил о повышенной индексации пенсионных выплат в 2022 году.

Пенсии россиянам в следующем году будут проиндексированы выше уровня инфляционных показателей, сообщил Путин в своем выступлении на съезде партии «Единая Россия». Президент Российской Федерации отметил, что забота и помощь пенсионерам являются приоритетной задачей партийной программы «Единой России».

Ранее Путин разъяснил, что единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры, в том числе трудоустроенные граждане.