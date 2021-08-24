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Канделаки резко отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»
Спорт
Канделаки резко отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ»
instagram.com  /  @tina_kandelaki

Москва, 24 августа. Генеральный директор телекомпании «Матч ТВ» Тинатин Канделаки считает, что Нобель Арустамян не должен был ставить руководству канала свои условия.

Специалист в своем Telegram-канале по пунктам расписала все претензии, которые у нее накопились за последнее время к комментатору. В частности, она напомнила, что Арустамян записал первое интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным для своего Youtube-канала, а не для «Матч ТВ».

«На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, — одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал», — написала телеведущая у себя в Telegram-канале.

Нобель Арустамян принял решение покинуть телеканал «Матч ТВ» из-за сложившейся ситуации вокруг интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Отправляясь на встречу, журналист рассчитывал побеседовать о спорте. Но, как оказалась, руководство телеканала договорилось с футболистом, что он расскажет о своем скандальном разводе. Журналист не захотел копаться в «грязном белье» и попросил руководство не пускать в эфир такой контент. Однако начальство отказалось убирать программу из эфира, тогда Арустамян написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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