В Атланте семья подала в суд на сотрудников тюрьмы, где погиб их 18-летний сын

Атланта, 24 августа. Семья 18-летнего Тайрика Тукса, умершего в тюрьме Атланты, штат Джорджия, подала в суд на сотрудников исправительного учреждения. Родственники погибшего американца обвиняют персонал в халатности, сообщило местное СМИ Atlanta Journal.

Юноша был найден мертвым в своей камере 4 мая 2019 года после того, как около двух недель жаловался на боль в груди. Впервые он сообщил о неприятных ощущениях и учащенном сердцебиении 27 апреля, отметив уровень боли как 10 из 10. Тогда его осмотрел ассистент врача, который предположил, что это, возможно, последствия изжоги, и дал юноше «Ибупрофен» и пакет со льдом. Несколько дней Тукса лечили антацидами (лекарственные препараты, нейтрализующие кислоты желудочного сока). Однако 1 мая было решено прекратить давать таблетки, а через несколько дней юноша скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв аорты в результате накопления жидкости внутри организма.

В мае 2021 года семья Тукса подала федеральный иск против сотрудников тюрьмы Атланты, обвиняя их в халатности. В документе утверждается, что юноша был бы жив, если бы медицинский персонал серьезно отнесся к жалобам и отвез его в больницу на рентген.

ICYMI - 'This Should Have Never Happened': Attorneys Announce Lawsuit In Death Of 18-Year-Old Fulton County Jail Inmate https://t.co/GzqJZaEPmg