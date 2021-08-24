В Атланте семья подала в суд на сотрудников тюрьмы, где погиб их 18-летний сын

Атланта, 24 августа. Семья 18-летнего Тайрика Тукса, умершего в тюрьме Атланты, штат Джорджия, подала в суд на сотрудников исправительного учреждения. Родственники погибшего американца обвиняют персонал в халатности, сообщило местное СМИ Atlanta Journal.

Family files medical malpractice lawsuit in Atlanta teen’s jail death

https://t.co/ah9OJ0Gnf9 — Atlanta Journal-Constitution (@ajc) May 13, 2021

Юноша был найден мертвым в своей камере 4 мая 2019 года после того, как около двух недель жаловался на боль в груди. Впервые он сообщил о неприятных ощущениях и учащенном сердцебиении 27 апреля, отметив уровень боли как 10 из 10. Тогда его осмотрел ассистент врача, который предположил, что это, возможно, последствия изжоги, и дал юноше «Ибупрофен» и пакет со льдом. Несколько дней Тукса лечили антацидами (лекарственные препараты, нейтрализующие кислоты желудочного сока). Однако 1 мая было решено прекратить давать таблетки, а через несколько дней юноша скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв аорты в результате накопления жидкости внутри организма.

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В мае 2021 года семья Тукса подала федеральный иск против сотрудников тюрьмы Атланты, обвиняя их в халатности. В документе утверждается, что юноша был бы жив, если бы медицинский персонал серьезно отнесся к жалобам и отвез его в больницу на рентген.

«Мне нужна справедливость для моего сына. Я неоднократно умоляла персонал отвезти его в больницу, расположенную в четырех милях отсюда», — рассказала мать юноши Квитесса Тукс. «С нашей точки зрения, они (сотрудники тюрьмы) были крайне небрежны в своих действиях. Простой рентген грудной клетки показал бы, что его аорта становится все больше и больше, как воздушный шар», — сказала адвокат Мавули Дэвис, которая также представляет семью погибшего.

ICYMI - 'This Should Have Never Happened': Attorneys Announce Lawsuit In Death Of 18-Year-Old Fulton County Jail Inmate https://t.co/GzqJZaEPmg — Valencia E. Jones (@vjreports3) May 16, 2021

Пресс-секретарь полиции Атланты Нелли Майлз заявила, что расследование смерти в тюрьме было завершено и передано в офис бывшего прокурора округа Фултон Пола Говарда.

Дело по-прежнему остается открытым. Им также занялся российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом правозащитники написали на своем официальном Telegram-канале. Они обратились за разъяснениями по данному расследованию к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Тукса.