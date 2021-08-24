Сожители-рецидивисты изрезали друг друга в Коломне

Коломна, 24 августа. Сожители во время бытового конфликта нанесли друг другу ножевые ранения. Как стало известно ФАН, мужчина после этого оказался за решеткой, а женщина — в больнице.

Трагедия произошла в Коломне 23 августа. Врачи скорой медицинской помощи приехали на вызов. На месте происшествия они обнаружили истекающих кровью 26-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обоих доставили в медицинское учреждение с резаными ранами, после этого врачи сообщили о происшествии стражам порядка.

Оперативно-следственная группа приехала в квартиру, где произошел кровавый конфликт. Во время осмотра места преступления блюстители закона изъяли кухонный нож и следы вещества бурого цвета, похожего на кровь. Позже врачи уточнили, что у женщины проникающее ранение брюшной полости. У сожителя потерпевшей неопасные резанные раны живота.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По подозрению в совершении преступления был задержан хозяин квартиры.

«Мужчина ранее был судим за употребление наркотиков, кражи и нанесение телесных повреждений. Всего у него пять судимостей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Его любимая женщина была в неладах с законом шесть раз. Она привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, кражи, нанесение тяжкого и легкого вреда здоровью, угрозу убийством. В тот день парочка злоупотребляла спиртными напитками».

Сначала между собутыльниками все шло как по маслу. Но через некоторое время возник бытовой конфликт.

«По словам подозреваемого, женщина набросилась на него с ножом и нанесла ему несколько резанных ран. После такого поворота событий он выхватил у нее из рук орудие преступления. Для того, чтобы дама сердца немного успокоилась, мужчина несколько раз ударил ее клинком в живот. Сейчас женщина находится в больнице. Ее жизни опасность не угрожает», — резюмировал источник.

Подозреваемый в совершении преступления помещен в изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.