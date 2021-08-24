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Путин предложил ввести единовременную выплату в 15 тысяч рублей для правоохранителей

  /   Обновлено: 24 августа 2021 17:51
Политика
Путин предложил ввести единовременную выплату в 15 тысяч рублей для правоохранителей
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин предложил распространить на сотрудников правоохранительных органов и курсантов единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

По словам главы государства, выплаты в 15 тысяч рублей в одинаковом размере получат все российские военнослужащие вне зависимости от звания.

Ранее сообщалось, что россиянам больше не потребуется писать ряд дополнительных заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, поскольку сотрудники Пенсионного фонда сами подготовят все документы.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Сумму в размере 10 тысяч рублей получат как неработающие пенсионеры, так и трудоустроенные.

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